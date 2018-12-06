РИАМО - 6 дек. Китайские подрядчики не снижают темпов строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, несмотря на неблагоприятную погоду и обильный снегопад, объекты будут введены в контрактный срок, сообщил в четверг руководитель проекта компании «СRCC РУС» Сюэ Лицянь.

Снегопад, прошедший в Московском регионе в ночь на четверг, увеличил сугробы до 13 сантиметров. В течение дня снег продолжится, и снежный покров подрастет.

«Сейчас на строительстве юго-западного участка Большого кольца задействовано около 600 человек, которые ведут работы круглосуточно в несколько смен», - сказал Лицянь.

По его словам, работа идет штатно и в хорошем темпе, что позволит строителям обеспечить ввод объектов в контрактный срок.

Большая кольцевая линия будет протяженностью 69 километров. Полностью достроить кольцо планируют к концу 2022 года. На нем будет 31 станция. С 19 из них можно будет пересесть на другие ветки метро, Московское центральное кольцо или пригородные электрички.