РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Управляющая компания МУП «ЖПЭТ№2» Подольска планирует потратить около 500 тысяч рублей на очистку тротуаров от снега и льда в двух микрорайонах округа в 2019 году, сообщается на сайте госзакупок.

По данным общей информации закупки, опубликованной на сайте, муниципальное унитарное предприятие городского округа Подольск «Жилищный производственно-эксплуатационный трест №2» опубликовало закупку на оказание услуг по уборке тротуаров от снега в границах микрорайонов Высотный и Ивановский. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 17 декабря текущего года. Начальная (максимальная) цена контракта: 456 089 рублей.

Как отмечается в документации закупки, выполнять уборку тротуаров подрядчик должен будет с 1 января по 31 декабря 2019 года. В его обязанности входят борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега, вывоз снега и скола, а также борьба с гололедом.