РИАМО - 6 дек. Первый эскиз памятника легендарному тренеру Анатолию Тарасову появился два года назад и почти не изменился, сообщил журналистам в четверг скульптор, профессор Международной академии архитектуры Георгий Франгулян.

«Года два назад мы сделали первый эскиз, и он остался. Вариантов не было. Первая идея, я сразу показал Татьяне Анатольевне (Тарасовой, дочери тренера - ред.), она понравилась», - сказал Франгулян.

Он добавил, что для памятника пришлось разработать лед, который не будет растапливаться.

«Как я Тарасова сделаю безо льда, пришлось сделать лед, который не растапливается. Как это сделать? Никто никогда не делал, и я не делал. И никто никогда это уже не возьмется, потому что это чудовищно сложно. Нельзя этого человека безо льда делать, не на пьедестале он должен стоять», - отметил Франгулян.

Идея создания памятника принадлежит дочери Анатолия Тарасова - заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

«Идея памятника принадлежит мне, это была моя мечта, потому что такой выдающийся человек, который открыл хоккей для нашей страны, который жил и работал, чтобы <…> хоккей развивался, увеличил нагрузки, чтобы мы могли сразиться с канадскими профессионалами. Его победы сами за себя говорят. Приходите 10 декабря, ЦСКА на Ленинградском проспекте. Это то место, куда ходил отец всю свою жизнь на работу», - отметила Тарасова.

Она добавила, что Анатолий Тарасов написал около 42 книг, работая каждый день.