РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. В подмосковном Красногорске 19 активных жителей удостоили новой премии «Человек года», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В церемонии награждения победителей приняли участие глава горокруга Эльмира Хаймурзина, председатель совета депутатов муниципалитета Сергей Трифонов, председатель Общественной палаты горокруга Красногорск Владимир Тонкоев, член ОП, народный артист России Дмитрий Харатьян.

«Вручение премии «Человек года – 2018» состоялось в Красногорске 5 декабря. Лауреатами стали в 13 номинациях 19 активных и неравнодушных жителей, ведущих социально-значимую деятельность на территории округа», – говорится в сообщении.

Премию «Человек года» проводят в Красногорске в этом году впервые. По мнению Хаймурзиной, она должна стать ежегодной.

«Сегодня (5 декабря – ред.) у нас в Красногорске была заложена прекрасная традиция, и, судя по тому, как активно жители на это реагировали, начинание удалось», – подчеркнула Хаймурзина.

Участие в конкурсном отборе приняли более 40 человек. Кандидатуры соискателей на присуждение премии выдвигали как непосредственно жители, так и инициативные группы, общественные организации и предприятия Красногорска. Победителей жители округа определяли путем интернет-голосования.

«Мы еще раз увидели широкий спектр интересных проектов и идей, которые люди могут воплощать в жизнь, отдавая не только свое свободное время, но душу и сердце. Мы гордимся нашими активными жителями, восхищаемся ими и, безусловно, будем поддерживать», – отметила глава.

Главный приз и звание «Человек года» вручили Наталье Великановой, вдове Георгия Великанова. 25 января алтарник и катехизатор храма Всемилостивого Спаса Георгий Великанов трагически погиб, спасая человека из-под колес поезда на платформе «Красногорская».