РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. В подмосковном Красногорске прошел первый этап слета отрядов «Юный друг полиции», в мероприятии приняли участие около 300 школьников из 30 отрядов, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД по Московской области.

«Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по горокругу Красногорск приняли участие в первом этапе слета отрядов «Юный друг полиции». В мероприятии поучаствовали около 300 школьников из 30 отрядов», – говорится в сообщении.

Цель мероприятия – правовое воспитание подростков, профилактика подростковой преступности, предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних, повышение престижа службы в органах внутренних дел.

«Участники слета проявили себя в спортивной и строевой подготовке, продемонстрировали базовые приемы оказания первой медицинской помощи и знания правовых основ», – отмечается в материале.