РИАМО - 6 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что российское правительство работает над подготовкой плана по снижению бедности в стране на 200%, сообщает в четверг Газета.ru.

«Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится. Вот я буквально вчера на эту тему разговаривал», – сказал Медведев.

Глава российского правительства также подвел итоги года и представил прогнозы на следующий год.