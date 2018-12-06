РИАМО – 6 дек. Россияне занимаются планированием отпусков на новогодние праздники в последний момент, в то же время на российские направления приходится 70% ранних продаж, сообщил журналистам в четверг PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

«Россияне бронируют свои поездки в самый последний момент. До 50% может быть забронировано за неделю, за 10 дней до отпуска. Это вязано с рабочей культурой. Разговаривая с нашими путешественниками, мы часто слышим в качестве стоп-фактора «а вдруг мне не дадут отпуск, не будет денег», все это вынуждает бронировать в последний момент», - сказал Дзенис.

Он добавил, что на российские направления приходится 70% ранних продаж. В топе Москва, Санкт-Петербург, Крым.