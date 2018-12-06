РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. В подмосковном Красногорске открыли первый в Московской области елочный базар, всего в Подмосковье перед Новым годом начнут работу более 400 точек продажи, сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

«На территории Московской области будут работать 403 елочных базара. Основные площадки откроются с 15 декабря, так исторически сложилось. Около 70 % елок, которые будут продаваться, – это деревья, выращенные в России, порядка 22 % составят импортные елки и остальное – искусственные», – сказал Посаженников.

Он добавил, что отечественные елки будут стоить от 500 рублей за погонный метр, привезенные из-за рубежа – от 2 тысяч рублей.

«В Красногорске будут работать 34 елочных базара, где каждый житель сможет купить себе понравившуюся елку на свой вкус и подходящего для дома или квартиры размера. Оставшиеся рынки мы запустим 15 декабря», – добавил глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

По ее словам, елочные базары откроют в удобных для жителей местах, чтобы деревья недалеко было нести домой.

В честь открытия первого елочного базара в Красногорске трем многодетным семьям подарили новогодние деревья.