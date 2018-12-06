РИАМО - 6 дек. В результате инцидента в московской школе №1359, в которую один из школьников пришел с ножом, никто не пострадал, все учащиеся и сотрудники учебного заведения находятся в безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее поступило сообщение о том, что в четверг ученик столичной школы №1359 пронес нож в учебное заведение. Учащийся угрожал причинить себе телесные повреждения. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ученик был изолирован. С ним работали психологи и полиция.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Видео из школы, где ученик угрожает травмировать себя>>