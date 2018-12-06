РИАМО – 6 дек. Цена за ночь в отелях увеличилась в 2018 году как в России, так и за рубежом, особенно это касается пятизвездочных отелей, сообщила журналистам в четверг директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok Наталья Радченкова.

«Средняя стоимость бронирования по зарубежным направлениям. Цена выросла на 38%, по внутренним чек увеличился на 27%. Рост можно связать со значительным изменением курса доллара. Также это можно связать с изменением структуры бронирования. Мы видим, что топовые зарубежные направления дороже, Париж, например. Париж - один из самых дорогих европейских городов, можно наблюдать увеличение чека», - сказала Радченкова.

Она добавила, что по зарубежным направлениям средний чек за ночь значительно подорожал. Особенно это касается пятизвездочных отелей.

Радченкова отметила, что россияне в 2018 году стали выбирать отели более высокой категории, чем в 2017 году.