РИАМО – 6 дек. Оператор Tele2 с начала 2018 года увеличил количество базовых станций стандарта LTE в два раза и стал лидером по темпам развития этих сетей, по общим темпам строительства Tele2 занимает второе место, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Мобильный оператор Tele2 стал лидером по темпам развития сетей LTE, с начала 2018 года компания увеличила количество базовых станций этого стандарта в два раза – до 46226. В то же время ближайший конкурент показал прирост на 50%. По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в телеком-отрасли.

По общим темпам строительства Tele2 занимает второе место: суммарное количество базовых станций оператора выросло на 13% до 138944.

По данным пресс-службы оператора, в 2018 году Tele2 реализовал ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры. Оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия. Кроме того, Tele2 покрыл LTE-сетью все станции Московского метрополитена, выступил главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из 12 стадионов ЧМ–2018, обеспечил качественным покрытием всю территорию инновационного центра «Сколково».

По результатам третьего квартала 2018 года объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 миллиарда рублей, увеличившись на 78,3% в сравнении год к году.