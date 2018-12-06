РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В подмосковном Подольске на Домодедовском шоссе восстановили уличное освещение по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение, в котором пожаловалась на неработающие линии наружного освещения на Домодедовском шоссе. Она отметила, что уличные фонари не работают.

«Сотрудниками комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа 5 декабря была проведена выездная проверка по данному обращению, в ходе которой были приняты меры к восстановлению уличного освещения. В настоящее время энергопринимающее оборудование находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме», – сказал председатель комитета Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.