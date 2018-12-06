РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи в детском саду установили новый светодиодный фонарь после обращения родительского комитета к депутату Мособлдумы Тарасу Ефимову, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Родители детей, которые посещают дошкольное учреждение, прислали письмо на электронную почту Ефимова, в котором пожаловались на то, что на территории детсада №24 стоят старые фонари. Они плохо освещают, и малышам в вечернее время суток приходится гулять почти в темноте. Депутат сразу связался с руководителем детского сада. Вопрос был решен.

«Часть площадки в темное время суток, действительно, освещалась недостаточно. Тянуть провода прямо к верандам над головами ребятишек нельзя. Мы обратились к Тарасу Ефимову. Было принято решение о замене старого светильника на светодиодный», – сказала директор учреждения Алевтина Сорокина.

Она добавила, что депутат помог приобрести новый мощный светодиодный фонарь, крепление. Теперь вечером на территории детсада стало светло как днем.

Детский сад №24 образован в 1989 году. Его посещают 160 детей в возрасте от 3 до 7 лет. В нем функционируют шесть групп общеразвивающей направленности.