РИАМО - 6 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что российское руководство понимало, что решение об изменении пенсионного законодательства не понравится гражданам страны и вызовет отрицательную реакцию, сообщает в четверг Газета.ru.

«Мы понимали, что такого рода решения вызовут отрицательную эмоцию», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия-24».

Он подчеркнул, что это решение не нравится ему самому, как и «абсолютному большинству людей».

«Но мы не можем рассуждать в категориях «нравится — не нравится». Если мы будем делать только то, что нам нравится, — мы превратимся в отсталую страну», — отметил премьер-министр.

Власти могли увеличить тарифы и сборы, но подобные действия привели бы к падению зарплат и тому, что значительная часть зарплат перешла бы «в конверты».

«А конвертная зарплата, как мы с вами понимаем, это полная противоположность пенсионным накоплениям, это отсутствие пенсии, нестабильные условия работы», — добавил он.

Медведев подчеркнул, что изменение пенсионного законодательства является наименьшим злом в сложившейся ситуации. Решение о нем было принято не для «устойчивости абстрактной пенсионной системы», а для обеспечения роста пенсий.

Закон предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.