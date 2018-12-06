РИАМО - 6 дек. Свыше 5,7 тысячи сотрудников ЖКХ и более 1 тысячи единиц спецтехники задействовано в уборке дворов в Подмосковье, коммунальщики ликвидируют последствия снегопада, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В приоритетном порядке осуществляется расчистка подходов к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам, уборка от снега дворовых территорий, тротуаров. Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными средствами, с целью снижения рисков травматизма жителей», – говорится в сообщении.

Согласно нормам областного закона «О благоустройстве», сразу по окончании снегопада снегоуборочные работы должны производиться на пешеходных дорожках, тротуарах и на остановках общественного транспорта. В течение 12 часов после выпадения снега должны быть очищены внутридворовые проезды, тротуары, контейнерные площадки, пешеходные зоны и подъезды к контейнерным площадкам.

Как добавляется в сообщении, вывоз снега при этом осуществляется в специально определенные для этого места. Таких мест для вывоза и складирования снега на территории Подмосковья подготовлено 287.

Практически вся коммунальная спецтехника в Московской области оборудована датчиками ГЛОНАСС. Это позволяет контролировать ее работу специалистам министерства ЖКХ Подмосковья, Госадмтехнадзора и органов местного самоуправления, предотвращать простой техники, рационально распределять усилия для оперативной и качественной уборки снега.

В Московской области высота снежного покрова в четверг колеблется от 6 до 11 сантиметров. Лидером по высоте сугробов в Подмосковье, согласно данным сайта «Метеовести», стал Наро-Фоминск, там 13 сантиметров снега.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, по прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день, а значит, в течение дня снежный покров подрастет.

Термометры покажут до минус 5 градусов.