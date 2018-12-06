РИАМО – 6 дек. Большинство россиян хотели бы провести новогодние каникулы за рубежом, но многие из них проведут праздники в России, кроме того, выросла средняя стоимость авиабилетов, сообщил журналистам генеральный директор агрегатора Biletix Игорь Константинов.

«Мы увидели, что желания наших потребителей не всегда совпадают с нашими возможностями. Мы сделали опрос, куда бы они хотели поехать на Новый год, и посмотрели, куда они купили билеты, это не одно и то же. Более 60% хотели бы отдохнуть за рубежом, около 30% остались бы в России. Но фактически более 50% купили билеты за рубеж, 49% остались в России», - сказал Константинов.

Кроме этого, средняя стоимость авиабилетов выросла.

«По статистике продаж авиационных билетов, идет рост среднего чека как внутри России, так и по международным направлениям. Если раньше средний чек составлял 8 тысяч, то сейчас порядка 10 тысяч. Если за рубеж - было 20 тысяч, то теперь 27 тысяч», - отметил Константинов.

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