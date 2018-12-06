РИАМО - 6 дек. C 1 декабря спасательные подразделения Московской области выезжали на патрулирование крупных водоемов Подмосковья уже более 330 раз, они обеспечивают безопасность жителей и гостей региона на водных объектах, в частности, патрулирование будет усилено в новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Спасатели региона совместно с представителями правоохранительных органов и общественных организаций патрулируют водоемы ежедневно. В выходные дни, когда количество людей, выходящих на лед, возрастает, спасатели выезжают почти в два раза чаще. Особое внимание они будут уделять периоду новогодних праздников.

«Для предотвращения несчастных случаев и обеспечения безопасности в зимний период с 15 ноября по 15 декабря в Московской области проводится традиционный зимний месячник безопасности на водных объектах. Организованы профилактические занятия в учебных заведениях, разъяснительные беседы с рыбаками, встречи с населением», – сказал Пестов.

На водоемах Подмосковья задействовано более 700 профессиональных спасателей, сотрудников правоохранительных органов, органов местного самоуправления и добровольцев. В их распоряжении 110 единиц спецтехники.

Как предупреждают специалисты, лед тоньше 10-15 сантиметров не способен выдержать вес человека. Нельзя ступать на матово-белый или желтоватый лед, заснеженный или покрытый трещинами лед.

«Избегайте выхода на водоемы в темное время суток. Нельзя ступать на лед при температуре выше или незначительно ниже нуля – вероятность несчастного случая в 10 раз выше, чем при устойчивом многодневном морозе», - заключается в материале.