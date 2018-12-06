РИАМО - 6 дек. Лидерами среди направлений внутреннего туризма, которые пользуются популярностью у россиян в новогодние праздники, стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Симферополь, Сочи, так, Крым вышел в лидеры из-за улучшения транспортной логистики, сообщил журналистам в четверг советник руководителя Федерального агентства по туризму Андрей Монаков.

«Внутренние туры у нас достаточно активно бронируются. Если судить по анализу бронирования авиабилетов, то сформировалась пятерка лидеров - Москва, Сочи, Симферополь, Краснодарский край, Санкт-Петербург», - сказал Монаков.

Он добавил, что Крым вышел в лидеры, в том числе, из-за улучшения транспортной логистики.

«Крым является участником программы «Доступное путешествие». Большое внимание в Крыму также уделяется развитию предложений санаторно-курортного комплекса», - подчеркнул Монаков.