РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В музейно-выставочный комплекс Люберец передали на хранение знамя Победы, сшитое более чем из 2 тысяч лоскутков с именами участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В мероприятии принимали участие глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, ветераны, юнармейцы, кадеты, инициаторы акции «Знамя Победы».

«Более 5 лет акции «Знамя Победы». Она увековечила память участников Великой Отечественной победы из городского округа Люберцы. Было принято решение о хранении в музейно-выставочном комплексе, где оно займет достойное место. Ежегодно 9 мая знамя будут нести в Бессмертном полку», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что идею создать такое знамя Победы, которая родилась у жителей поселка Томилино, подхватили многие жители городского округа.

«Сегодня (6 декабря – ред.) здесь представители «Союза женщин Подмосковья», которые являются одними из инициаторов воплощения этой идеи. Их поддержала газета «Томилинская новь», в нее был вовлечен завод «Звезда», который помог пошить лоскутки. 9 мая 2017 года жители Томилина прошли с этим знаменем в Бессмертном полку. В 2018 году с этим знаменем мы прошлись по Люберцам», – отметил Ружицкий.

Он уточнил, что длина знамени более 50 метров, в нем увековечены более 2 тысяч имен героев войны. Оно постоянно дошивается лоскутками с именами бойцов.

«И это не конец. Знамя будет расти в длину, потому что нельзя забывать свою историю. Я благодарен тем, кто приложил к этому знамени свою волю, силы, энергию. Все, что касается победы в Великой Отечественной войне, не может быть не ценным. У нас осталось 240 ветеранов, ежегодно их становится все меньше. Мы должны помнить имена каждого героя», – подчеркнул глава.

Ружицкий вручил благодарственные письма тем, кто причастен к созданию знамени Победы.