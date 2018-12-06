РИАМО - 6 дек. Обнаруженный бесхозный предмет на территории Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф Владимирского (МОНИКИ) после проверки признан неопасным для жизни и здоровья людей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Проводились необходимые мероприятия по проверке предмета. Угрозы не представляет - оказалась пустая коробка», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что на улице Щепкина, дом 61/2, на территории МОНИКИ обнаружен закрытый бесхозный контейнер.