РИАМО - 6 дек. На 32 площадках Московской области – в школах, лицеях, вузах – пройдет очный этап Всероссийского правового диктанта, тестирование также состоится во всех 85 субъектах страны, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Написать диктант могут все желающие старше 14 лет. Первый этап диктанта в онлайн-формате прошел 3 декабря.

«Седьмого декабря в 12:00 жители Подмосковья примут участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, посвященном 25-летию Конституции Российской Федерации. Для этого в регионе будет работать 32 площадки», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования Московской области Ольга Забралова.

По ее словам, стать участником очного этапа диктанта можно в том числе на территории региональных вузов, школ и лицеев. Список учреждений размещен на сайте регионального министерства образования.

«Диктант проходит в два этапа: первый стартовал 3 декабря в режиме онлайн на официальном портале, второй этап состоится 7 декабря, когда во всех 85 субъектах Российской Федерации пройдет очное тестирование. Мы готовы принять участников на своих площадках, ждем всех желающих в возрасте от 14 лет», – добавила Забралова.

Задание диктанта будет в виде теста из 30 вопросов, на его прохождение дается 60 минут. Каждый участник получит сертификат об участии в диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам.

Диктант пройдет во всех 85 субъектах Российской Федерации. Организацией и проведением диктанта занимаются региональные отделения Ассоциации юристов России. Подробная информация о проекте размещена на сайте юрдиктант.рф.