РИАМО - 6 дек. 17-летний подросток, получивший травму головы на тренировке в одной из спортивных школ Коломны, находится в тяжелом состоянии, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Вечером 5 декабря во время тренировки по боксу в одной из спортивных школ города Коломны юноша получил травму головы. Предварительно установлено, что подросток находился на тренировке по боксу в полной экипировке и под руководством тренера.

«Молодой человек госпитализирован вчера в Коломенскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сказал собеседник агентства.

Во время проведения спарринга юноша получил от партнера удар в левую височную зону, после чего тренером незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Мальчик был госпитализирован в городскую больницу с диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и субдуральная гематома.

Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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