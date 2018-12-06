РИАМО - 6 дек. Здание торгового центра «Синдика» будет больше сгоревшего на 40 тысяч квадратных метров, около 10 предпринимателей, которые размещались на территории сгоревшего центра, получили компенсацию, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Пожар в торговом центре «Синдика» на территории Московской области в районе 65-го километра МКАД произошел 8 октября 2017 года. Общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров, произошло обрушение на площади 1 тысячи квадратных метров, были эвакуированы около 3 тысяч человек. При пожаре пострадали три человека. Возгорание тушили почти двое суток. Убытки от пожара понесли более 1 тысячи арендаторов.

«Совершенно случайно встретились с Арсеном Башировичем Каноковым в Москве. В рамках восстановления «Синдики» у нас есть четкая дорожная карта, в рамках этой дорожной карты есть глобальная договоренность «Синдики» по выплате страховки банком. Он сказал, что вопрос решен, мы будем строить на 40 тысяч метров больше. Грузовики ездят, площадка чистится. Мы с тем бизнесом, который был на «Синдике», общаемся регулярно, определены сроки размещения в будущем», - сказал Посаженников.

По его словам, порядка 10 предпринимателей, размещавшихся на территории центра, получили компенсацию.