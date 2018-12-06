РИАМО – 6 дек. В Московской области действуют более 30 мер социальной поддержки для многодетных семей, для их реализации выделяется около 15 миллиардов рублей, сообщила журналистам в четверг министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«У нас более 30 мер социальной поддержки, в общей сложности на их реализацию в бюджете Московской области предусмотрено порядка 15 миллиардов рублей. Среди этих мер социальной поддержки, есть такие, которых нет в других регионах РФ, например, компенсация платы за употребленные коммунальные услуги – 50%», - сказала Фаевская.



Она отметила, что многодетным семьям предоставляются земельные участки и другие меры поддержки, которые помогают таким семьям в воспитании детей.



По ее словам, меры социальной поддержки в Московской области носят стимулирующий и мотивационный характер для того, чтобы количество многодетных семей увеличивалось в Подмосковье.



«На территории Московской области количество многодетных семей уже более 70 тысяч, за последние пять лет их количество возросло более чем в два раза», - добавила Фаевская.