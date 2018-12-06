РИАМО - 6 дек. Выпавший в Московском регионе снег пролежит до весны, постоянный снежный покров в Подмосковье и Москве уже сформировался, сообщил РИАМО в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это сформировался так называемый постоянный снежный покров, который уже не растает. Когда высота снега достигает 10 сантиметров и причин для таяния снега мы не видим, можно говорить, что снег не растает до весны. Оттепели еще будут в начале следующей недели, но они лишь немного повлияют на его высоту. Это постоянный, а не временный снежный покров, который пролежит уже всю зиму», - сказал Вильфанд.

В Московском регионе высота снежного покрова в четверг колеблется от 6 до 13 сантиметров. Лидером по высоте сугробов в Подмосковье, согласно данным сайта «Метеовести», стал Наро-Фоминск, там 13 сантиметров снега.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, по прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день, а значит, в течение дня снежный покров подрастет.

Термометры покажут до минус 5 градусов.