РИАМО - 6 дек. 17-летний подросток получил травму головы на тренировке в одной из спортивных школ Коломны, юношу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, следователи проводят проверку, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Вечером 5 декабря во время тренировки по боксу в спортивной школе Коломны 17-летний подросток получил травму головы. Предварительно установлено, что юноша находился на тренировке по боксу в полной экипировке и под руководством тренера.

«Во время проведения спарринга подросток получил от партнера удар в левую височную зону, после чего тренером незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Мальчик был госпитализирован в городскую больницу с диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и субдуральная гематома», – говорится в сообщении.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.