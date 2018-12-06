РИАМО - 6 дек. Организация одной центральной ярмарочной площадки в Московской области обходится предпринимателям от 10 до 15 миллионов рублей, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

«На хороших центральных площадках муниципалитетов инвесторы тратят от 10 до 15 миллионов рублей – на домики, обустройства, праздничную иллюминацию, шоу и мероприятия», – сказал Посаженников.

По его словам, ярмарки в Подмосковье открываются за счет предпринимателей, это внебюджетные средства. Он также добавил, что не видит тенденции сокращения трат у инвесторов. Сами бизнесмены заинтересованы в развитии площадок, привлечении внимания покупателей.

Всего в Подмосковье в декабре и начале января пройдет 360 ярмарок: порядка 280 ярмарок планируется провести в регионе в декабре, в январские праздники – около 80 новогодних ярмарок.

Так, на ярмарках будут представлены продукты питания, товары повседневного спроса, ремесленные товары, фермерская продукция, елочные игрушки и украшения ручной работы, гирлянды, изделия из шерсти ручной работы, подарочные наборы и многое другое.

Также в декабре будут организованы четыре социальные ярмарки «Ценопад», на которых покупателю будет предложен большой ассортимент как сувенирной продукции, так и новогодних украшений, подарков.

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