РИАМО - 6 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил орденом «Материнская слава» 22 многодетных мам Подмосковья в честь Дня матери, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Добрый день, очень приятно видеть сегодня в зале наши многодетные семьи. Рад поприветствовать всех, кто к нам приехал из Королева, Домодедова, Химок, Дубны, Пущина, Черноголовки и из многих других районов. Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших женщин с Днем матери», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Московской области с каждым годом все больше становится многодетных семей, на данный момент их уже 70 тысяч – это в 2,5 раза больше, чем пять лет назад.

«Мы понимаем, что иметь много детей – это всегда очень непросто, сложно, ответственно, <…> требует большого терпения, поэтому мы стараемся поддерживать такие семьи, предоставляем разные способы поддержки: льготы, квартиры и участки, различные путевки в лагеря», - добавил Воробьев.

По его словам, в Подмосковье самая большая программа по строительству школ и детских садов.

«Сегодня мы награждаем мам, которые добросовестно, с полной отдачей воспитывают пять, шесть и более детей, при этом еще успевают заниматься общественной деятельностью. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и терпения», - отметил губернатор Подмосковья.

Губернатор вручил орден «Материнская слава» мамам, которые воспитывают пятерых детей: Софья Баринова из города Лосино-Петровский, Юлия Быкова из Домодедова, Елена Давлетгареева из Люберец, Ольга Ермишкина из Воскресенского района, Ксения Каменева из Химок, Марина Кидинова из Богородского городского округа, Мария Ронжина из Королева, Дарья Языкова из Домодедова.

Также орден получили многодетные матери, воспитывающих шестерых детей, – это Анна Блинникова из Пущина, Ирина Егорова из Черноголовки, Юлия Каплунова из Дубны, Нина Козлова из Протвина, Елена Кондрашенко из Фрязина, Елена Кулагина из Дубны, Ирина Ряполова из Ступина, Евгения Ушакова и Жазгуль Экинджи из Орехово-Зуева.

Кроме того, Воробьев вручил награду многодетным мам, которые воспитывают семерых детей: Олеся Асеева из Королева, Ирина Кучина из Богородского городского округа, Наталия Манюкова из Щелковского района, а также ордена получили многодетная мама, воспитывающая восьмерых детей, - Елена Яковлева из Сергиево-Посадского района - и мама, у которой одиннадцать детей, - Светлана Казанджизи из Ликино-Дулева.