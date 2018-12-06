РИАМО - 6 дек. Школьным психологам и классным руководителям в столичных школах стоит уделять еще больше внимания учащимся ввиду несчастных случаев с подростками, сообщила РИАМО в четверг председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

Утром в четверг в московскую школу №1359 один из школьников пришел с ножом. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В результате переговоров ученик сдался полиции, его передадут медикам.

«Обязательно будет все проанализировано, что произошло, по какой причине, выводы будут сделаны и определены дальнейшие меры по профилактике подобных инцидентов - это усиление работы школьных психологов, дополнительная работа комиссии по делам несовершеннолетних, классных руководителей и так далее», - сказала Святенко.

Как добавил член комиссии Евгений Герасимов, после изучения правоохранителями причин и обстоятельств произошедшего стоит усиливать как безопасность в целом, так и обеспечивать еще больший контроль на проходе в образовательные организации.

«К сожалению, такие случаи заставляют еще больше усиливать контроль. Конечно, должны психологи работать с детьми. У нас сегодня поддерживаются активно и хорошо финансируются классные руководители, теперь и Москва предоставляет дополнительные выплаты. Они должны более активно работать, знать все про своих ребят, ближе общаться с родителями», - отметил Герасимов.