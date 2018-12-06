РИАМО (РЕУТОВ) – 6 дек. Профессиональный тренер по ММА Роман Кулиев из подмосковного Реутова занял второе место на чемпионате мира по кудо в Японии, который проходил в городе Нагоя, сообщил Реутовскому информагентству глава Реутова Станислав Каторов.

По сведениям агентства, в чемпионате мира принимали участие спортсмены из 50 стран. В первый соревновательный день Роман одержал победу в схватке с бойцом из Польши, на второй день турнира в 1/4 и 1/2 финала Роман выходил на татами против хозяев чемпионата и в обеих схватках уверенно одержал победу. В финальном бою спортсмен встретился с представителем российской сборной из Владивостока, но уступил ему по баллам (0:1).

«Мы всегда радуемся успехам наших спортсменов. Буквально накануне чемпионом мира по самбо стал 14-летний Богдан Усольцев, сегодняшний день принес известия о еще одной победе другого нашего земляка – Романа Кулиева. Реутовчане всегда стремились быть первыми во всем, уверен, что так будет и впредь», – сказал Каторов.

По словам самого спортсмена, ему пришлось пройти несколько этапов.

«Поездке на чемпионат предшествовала двухнедельная усиленная подготовка уже в составе сборной, а 24 ноября мы отправились в Японию завоевывать титул чемпиона мира», – сказал Кулиев.

Он поблагодарил руководство реутовского физкультурно-оздоровительного комлекса, в котором он тренирует спортивную секцию смешанных единоборств, а также администрацию Реутова за помощь в организации поездки в Японию.

«Спасибо, что помогли осуществить мою давнюю мечту, а также благодарю всех, кто за меня болел!» – сказал Кулиев.

По данным агентства, на чемпионате мира по кудо в Японии сборная России показала уверенный результат, завоевав семь золотых медалей из восьми возможных, а также пять серебряных медалей из восьми возможных.