РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В подмосковном Подольске временно приостановили подачу горячей воды в двух многоквартирных домах и школе №21, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сегодня (6 декабря - ред.) в связи с ремонтными работами с 10:45 и до окончания работ была отключена подача горячего водоснабжения потребителям в доме №3 по улице Почтовая и в школе №21 по улице Быковская, дом №9», – говорится в сообщении.

Также в четверг в 1:50 была приостановлена подача горячей воды в многоквартирном доме №54 по улице Плещеевская.