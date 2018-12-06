РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В гарнизоне городского округа Люберцы в четверг торжественно открыли памятник советскому многоцелевому истребителю МиГ-29 на постаменте, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Памятник находится на улице 3-е Почтовое отделение у дома №40. В церемонии открытия принимал участие глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, ветераны войны и представители Центрального научно-исследовательского института ВВС Минобороны РФ.

«На этой земле вырос красивый микрорайон, он является жемчужиной нашего городского округа. Эту территорию обслуживает УК «ЛУК», ее возглавляет Александр Климанов. В настоящее время наша страна вспоминает битву за Москву. Именно этой дате мы посвятили открытие памятника. Эта композиция и благоустроенная территория украсит Люберцы и станет еще одной зоной отдыха зимой и летом», – сказал Ружицкий.

Глава выразил отдельную благодарность ветеранам, которым принадлежит идея открытия памятника.

Он подчеркнул, что для установки памятника самолету выбрано историческое место – в военные годы здесь располагался аэродром 16-го истребительного авиаполка, который защищал небо Москвы. Здесь же был основан Центральный научно-исследовательский институт ВВС Минобороны РФ. Всего за боевую историю 16-м истребительным авиационным полком было уничтожено 117 самолетов противника, 120 человек были награждены орденами и медалями.

Ружицкий отметил, что в рамках благоустройства данной территории выполнены работы по обустройству 2970 квадратных метров газонов и 190 квадратных метров цветников, обустроены две бетонные клумбы, высажены 73 дерева: 33 каштана и 40 кленов. Также установлено декоративное освещение – 21 фонарь, четыре прожектора для подсветки мемориала, а также 17 лавочек и восемь урн.

По словам заместителя начальника Центрального научно-исследовательского института ВВС Минобороны РФ Дмитрия Дорохова, присутствовать на открытии этого памятника – большая честь.

«Этот самолет стоит на своем месте. В военные годы тут был авиаполк, а после войны научно-экспериментальная база, а потом институт. Бортовой номер этого самолета 101 совпадает с датой со дня основания ВВС. Самолет прибыл к нам на исследования из Липецка, он участвовал в пусках. Около кабины имеется звезда за удачный пуск», – отметил Дорохов.

Он поблагодарил администрацию Люберец за воплощение идеи установки памятника самолету.

«В торжественные дни мы будем приходить сюда», – заключил Дорохов.