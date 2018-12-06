РИАМО - 6 дек. Подмосковные муниципалитеты получат рекомендации по проведению ярмарок в новогодние праздники, рекомендации касаются ассортимента товаров, а также организации дополнительных развлекательных мероприятий, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Органам местного самоуправления будут даны рекомендации по проведению ярмарочных мероприятий в праздничный период: обеспечить не менее 50% торговых мест под торговлю продовольственными товарами; обеспечить не менее 20% торговых мест под торговлю сувенирной новогодней продукцией, в том числе новогодними украшениями», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что органам местного самоуправления в Подмосковье рекомендуют организовать музыкальное сопровождение ярмарок, культурно-массовые мероприятия и мастер-классы.

Собеседник агентства также рассказал, какие нарушения нельзя допускать при организации ярмарок. В первую очередь, нельзя их проводить в местах, не включенных в сводный перечень ярмарочных площадок.

Среди других нарушений - наличие запрещенных к реализации на ярмарках товаров, отсутствие у сотрудников ярмарки спецодежды единого образца и документации на отдельные группы товаров.

При организации ярмарки необходимо установить контейнеры для сбора мусора и биотуалеты. Ярмарочные площадки должны иметь вывески, информационный стенд, схему размещения торговых мест. Палатки должны быть установлены в соответствии со схемой размещения, добавил сотрудник пресс-службы.

Ранее министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников в ходе пресс-конференции в РИАМО сообщил, что в декабре в Подмосковье планируется провести порядка 280 ярмарок, в январские праздники в регионе пройдет около 80 ярмарок.

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