РИАМО - 6 дек. На северо-востоке столицы возведут завод по производству косметики, сейчас на территории расположены производственно-складские помещения, после реконструкции свое производство сюда переведет АО «Свобода», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 6 декабря 2018 года согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: улица Чермянская, владение 3, строения 1, 2; владение 3; улица Вилюйская, владение 2 (СВАО) в целях проведения реконструкции производственно-складских построек», – говорится в сообщении.

Сейчас здесь расположены производственно-складские здания. После завершения работ по реконструкции площадь застройки планируется увеличить до 66 тысяч квадратных метров. В будущем сюда предполагается перевести косметическое производство АО «Свобода».