РИАМО - 6 дек. Власти Москвы одобрили рабочий проект планировки территории внеуличного пешеходного перехода в районе дома №13 по Алтуфьевскому шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В связи с высокой аварийностью участка власти намерены возвести в данном месте подземный пешеходный переход, ликвидировав при этом существующий наземный. Сейчас безопасность пешеходов на переходе регулируется светофором, но это не спасает жителей от случаев наезда автотранспорта», - уточняется в материале.

Строительство инфраструктурного объекта через Алтуфьевское шоссе будет способствовать как повышению безопасности пешеходов, так и движению транспорта. Ширина нового перехода составит 5 метров, длина – 44 метра, высота – 2,4 метра.

Проект будет вынесен на публичные слушания.