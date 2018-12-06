РИАМО - 6 дек. Жителям Подмосковья напомнят правила пользования пиротехническими изделиями и расскажут о местах легальной продажи салютов и фейерверков, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Перед Новым годом еще раз народу напомним, аккуратно надо относиться к пиротехнике, где можно ее приобрести. Обязательно напомним, у нас стоит после 20-х чисел, запустим, расскажем, муниципалитетам доведем, чтобы никто не пострадал во время праздничных гуляний», - сказал Посаженников.

Он добавил, что пиротехника продается в специализированных магазинах, на новогодних ярмарках в Подмосковье такая продукция будет представлена штучно.

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