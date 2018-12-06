РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 дек. Две иномарки столкнулись в Подольске на съезде с Объездной дороги на улицу Орджоникидзе, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Я проезжал в Подольске сегодня (6 декабря - ред.) около 9:00 утра. На съезде с Объездной дороги в сторону улицы Орджоникидзе увидел ДТП с участием двух иномарок. Авария не сильная, однако у машин были повреждения», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 12:35 на данном промежутке автодороги движение свободное. Однако трехкилометровая пробка образовалась на автодороге А-107. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до СНТ «Петрица». Средняя скорость движения – 3 километра в час.