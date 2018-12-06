РИАМО – 6 дек. Музей-заповедник «Абрамцево» в Сергиево-Посадском районе 10 декабря проведет акцию «Даритель», в ходе которой друзья музея получат благодарственные дипломы и подарки, говорится в сообщении информационно-издательского отдела музея-заповедника «Абрамцево».

«Десятого декабря 2018 года в музее-заповеднике «Абрамцево» пройдет акция «Даритель». В рамках празднования 100-летия музея-заповедника «Абрамцево» 10 декабря 2018 года в 14:00 в Театральном зале главного усадебного дома состоится акция «Даритель», в ходе которой друзьям музея будут вручены благодарственные дипломы и подарки», – говорится в сообщении.

В список приглашенных включили директора музея Пушкина Евгения Богатырева, директора ГМП «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова, директора музея-заповедника Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича, главного хранителя музея-заповедника Василия Поленова Наталью Грамолину, директора музея МХАТ Марфу Бубнову.

А также правнука мецената Саввы Мамонтова Всеволода Волкова, театрального художника Татьяну Сельвинскую, главного художника Театра кукол имени Образцова Сергея Алимова, художника-гравера Кирилла Мамонова и художника Наталью Нестерову.

Всех желающих приглашают принять участие в юбилейном мероприятии.