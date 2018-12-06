РИАМО - 6 дек. Избирательная комиссия Московской области отказалась удовлетворить жалобу представителя отделения партии «Зеленые» в Подмосковье на решение ТИК Лосино-Петровского, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Жалоба поступила на решение территориальной избирательной комиссии, отказавшей зарегистрировать список кандидатов в совет депутатов Лосино-Петровского, выдвинутого «Зелеными».

«Мособлизбирком постановил оставить жалобу без удовлетворения, направить настоящее решение в ТИК», - сказала заместитель председателя Мособлизбиркома Наталья Земскова.

Уполномоченный представитель партии предоставил 177 подписей, из которых 23 подписи избирателей признаны недействительными.

Кроме этого, Мособлизбирком не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации кандидата в депутаты совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, выдвинутого партией «Зеленые» в Подмосковье.

«Комиссия приняла решение оставить жалобу без удовлетворения», - сказала Земскова.