РИАМО - 6 дек. Спрос на натуральные новогодние ели и сосны растет в Подмосковье, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«По прошлым годам сегмент искусственных елок действительно, рос. Сейчас мы опять возвращаемся к тому, что растет продажа натуральных елок. Действительно, мы традиционно должны ощущать запах елки. Пошла такая тенденция, что продажа елки натуральной растет», - сказал Посаженников.

По его словам, доля искусственных елок в объеме продаж новогодних деревьев в Подмосковье составляет около 10%. Преимущественно покупатели предпочитают отечественные и зарубежные натуральные ели.

«Даже с начала 2000-х, когда традиционно мы считали, что, купив какую-то импортную елку, мы снимем все проблемы, она будет красива и пушиста, будет стоять долго. Мы сейчас отмечаем, что наши елки, которые привозят к нам из Костромской области, - они очень хорошо стоят, вкусно пахнут. Те, кто выберет сосну, она дешевле, но она похуже стоит. Думаю, что наша елка побеждает», - отметил министр.

Ранее Посаженников рассказал, что средняя цена одного метра отечественной ели – 700–800 рублей, импортной – порядка 2 тысяч рублей. Сосна значительно дешевле – 250–300 рублей за метр.

Всего в Подмосковье с 7 декабря откроется более 400 елочных базаров, на них жители смогут купить отечественные и зарубежные живые ели, а также искусственные елки.

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