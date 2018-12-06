РИАМО - 6 дек. Гости новогодних ярмарок в Подмосковье смогут купить сидр и медовуху, продажа более крепких алкогольных напитков запрещена, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«В рамках закона медовуха и сидр - это разрешено. Торговля на местах, на ярмарочных мероприятиях. Я уверен, что все хотят встречать Новый год, и работники магазинов тоже свернут работу пораньше и разойдутся домой», - сказал Посаженников.

Он добавил, что новогодние гулянья также будут развернуты в подмосковных парках, включая спортивные зимние развлечения.

«Точно знаю, что во всех местах, которые традиционно востребованы нашими гражданами, которые выходят на праздничные гулянья, будет шикарная программа с точки зрения световой подсветки и праздничной программы», - уточнил Посаженников.

Ранее министр сообщил, что порядка 2 миллионов человек могут посетить ярмарки в Московской области, которые будут работать в регионе в декабре и январе. Средний чек на ярмарке составит 300–400 рублей на готовые блюда, до 800 рублей – на продукты для новогоднего стола.

Как провести зиму в Подмосковье>>