РИАМО (РЕУТОВ) - 6 дек. В музейно-выставочном центре Реутова открылась выставка художественного творчества членов городской организации Всероссийского общества инвалидов «Сильные духом», сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

По данным агентства, мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и направлено на развитие творческой активности людей с инвалидностью, их социализацию и поддержку талантливых людей. Открытие выставки состоялось при поддержке партийного проекта «Единая страна – доступная среда».

«Наш музей всегда активно поддерживает партийный проект «Единая страна – доступная среда». Это выражено не только в организации и проведении подобных выставок, но и в плотном взаимодействии с городской организацией инвалидов, в рамках которого люди с ограниченными физическими возможностями могут посещать все выставки, в том числе и на бесплатной основе», – сказал Каторов.

Он уточнил, что помещения музея оборудованы всем необходимым для создания безбарьерной среды. Все посетители, вне зависимости от физических возможностей, чувствуют себя в его стенах комфортно и уютно.

По данным агентства, формирование доступной среды – одна из главных социально-экономических задач для Московской области и Реутова. Общество инвалидов помогает людям адаптироваться, развить свои творческие способности. Местное отделение партии совместно с администрацией города и общественными организациями тесно сотрудничает с организацией Всероссийского общества инвалидов, члены которой принимают активное участие в городских мероприятиях, встречаются с учащимися школ и жителями города.

Традиционно в начале декабря в рамках Международного дня инвалидов в разных странах мира проводятся мероприятия, призванные обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями и защитить их права. Темой Международного дня инвалидов в 2018 году стало расширение возможностей инвалидов.