РИАМО - 6 дек. Приобретать новогодние елки лучше на специализированных базарах, массовая работа елочных базаров начинается в Подмосковье 15 декабря, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Территория елочного базара должна быть огорожена, график работы и документация - в виде сертификата. Не покупайте елки абы где, на трассах, всякое может быть. Приобретете товар, а за 2 дня до Нового года обнаружите, что ваша елка пришла в негодность», - сказал Посаженников.

Он добавил, что массовая работа елочных базаров начинается в Подмосковье 15 декабря.

Всего в Подмосковье с 7 декабря откроется более 400 елочных базаров, на них жители смогут купить отечественные и зарубежные живые ели, а также искусственные елки.