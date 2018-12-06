РИАМО - 6 дек. Порядка 2 миллионов человек могут посетить ярмарки в Московской области, которые будут работать в регионе в декабре и январе, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«В рамках Подмосковья, думаю, что порядка 2 миллионов человек сходят. Многие посетят и московские мероприятия. Мы будем стараться, чтобы наши жители все праздничные дни проводили у нас, чтобы им нравилось на ярмарках в Подмосковье», – сказал Посаженников.

Он уточнил, что средний чек на ярмарке составит 300–400 рублей на готовые блюда, до 800 рублей – на продукты для новогоднего стола.

По его словам, в декабре в 60 муниципалитетах планируется провести 278 ярмарок, из них 90 – тематические. На январские праздники планируется провести порядка 80 ярмарок с новогодней тематикой. Участниками ярмарок станут предприниматели, производители и фермеры из 41 региона страны. На ярмарках будут представлены продукты питания, товары повседневного спроса, ремесленные товары, фермерская продукция, елочные игрушки и украшения ручной работы, гирлянды, изделия из шерсти ручной работы, подарочные наборы и многое другое.

Кроме того, Посаженников отметил на конференции, что перед Новым годом в Москве и Подмосковье откроют более 400 елочных базаров. Новогоднее дерево можно будет купить за 700–2000 рублей за метр. Наибольшее количество елочных базаров откроется в Щелковском районе.

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