РИАМО - 6 дек. Избирательная комиссия Московской области утвердила свою структуру и численность в четверг на заседании, члены комиссии приняли решение единогласно, передает корреспондент РИАМО.

«Всего 164 человека. Дали нам 11 штатных единиц, и они будут в нашем штатном расписании, это 11 председателей территориальных избирательных комиссий, которые будут числиться у нас и будут работать на штатной основе», - сказала заместитель председателя Избирательной комиссии Московской области Наталья Земскова.

Члены комиссии решение приняли единогласно.