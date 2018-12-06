РИАМО – 6 дек. В Рузском городском округе на уборку региональных дорог от снега вышли 32 единицы уборочной техники, 11 из них задействуют в течение дня, говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского городского округа.

«Из 413 километров региональных дорог по состоянию на утро (6 декабря – ред.) обработано 378 километров. Замечания от ГИБДД по состоянию на утро отсутствуют. В течение дня будет проведена проверка качества уборки подходов к пешеходным переходам и остановочным пунктам, а также состояния тротуаров и пешеходных дорожек», – говорится в сообщении.

Уборочные работы проходят и на внутриквартальных дорогах, дворовых территориях. Муниципальное предприятие проводит уборку в Рузе, поселках Тучково, Колюбакино и Дорохово. В уборке снега задействованы 29 единиц техники, более 50 человек.