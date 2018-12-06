РИАМО - 6 дек. В Подмосковье начинает работу первый маркетплейс, разработанный для поддержки реализации фермерской продукции, произведенной на территории региона, официальное открытие состоится 13 декабря в Мособлдуме, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, проект был анонсирован в декабре 2017 года в рамках Седьмой Торговой сессии Подмосковья. На данный момент маркетплейс был запущен в работу в тестовом режиме, а первые заказы можно будет сделать до конца текущего года.

«Официальное открытие, торжественный запуск работы маркетплейса дадим 13 декабря в 10:00 в Московской областной думе. На данный момент к системе подключено 10 крупных производителей из Подмосковья; в начале 2019 года подключается еще 15 производителей. В ассортиментной матрице на данный момент 235 товаров. К 2019 году запланировано расширение до 400», - сказал Посаженников.

Он уточнил, что сейчас в день проходит 15-20 операций. Потенциальный охват по таргетингу (рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям) в городе Одинцово и прилегающих 15 километрах с учетом целевой аудитории составляет порядка 380 тысяч человек. Запланированный живой трафик сайта после запуска системы в месяц составит 10 тысяч человек. Принимаются наличный и безналичный способы оплаты. В данный момент на сайте проходит замена тестовых фотографий на профессиональные фото, к 12 декабря будут заменены все позиции.

«Самое главное - наши производители получат контент для подключения к этому ресурсу бесплатно. Товар, который будет реализовываться через этот маркетплейс, будет продан по цене производителя. Эти онлайн-продажи помогут всем тем, кто начинает свою торговую деятельность, поможет стартовать тем, кто производит свой собственный продукт», - добавил Посаженников.