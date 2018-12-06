РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. В Земской гимназии подмосковной Балашихи 13 победителям муниципального конкурса исследовательских работ по истории религии «Символы русской славы и служения» вручили грамоты, сообщила «РИАМО в Балашихе» член жюри конкурса Ольга Трунина.

Конкурс творческих и исследовательских работ по истории религии «Символы русской славы и служения» проводился в два этапа. Школьный, который проходил в общеобразовательных учреждениях Балашихи с 1 ноября по 20 ноября 2018 года. И муниципальный, на котором члены жюри до 5 декабря проводили экспертизу представленных работ, а затем победители и призеры защищали свои проекты.

«На заключительном этапе конкурса, который проходил в Земской гимназии, мы услышали презентации работ 13 победителей, увидели заинтересованные и воодушевленные лица наших учеников, осознали масштаб проделанной ими работы. Главный критерий оценки – личностное отношение автора к теме. На протяжении 12 лет я с удовольствием работаю в жюри этого конкурса и знакомлюсь с удивительными детьми и трогательными историями, серьезными исследованиями и открытыми душами, переживающими встречу с Богом», – сказала Трунина.

Она добавила, что все победители и призеры получили почетные грамоты управления по образованию администрации городского округа Балашиха.

На мероприятии с приветственным словом к собравшимся обратился настоятель храма преподобного Саввы Сторожевского священник Дмитрий Огнев. Он рассказал об объектах исторической памяти на территории Балашихи, которые еще ждут своих исследователей.