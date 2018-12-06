РИАМО - 6 дек. Застройщик жилого комплекса «Мир Митино» (ООО «Рождествено») получил разрешение на строительство детского сада на 150 мест на Муравской улице в Москве, строительство планируют закончить в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На данный момент специалисты уже провели подготовительную работу на площадке. В начале следующего года планируют выйти непосредственно на стройку. Общая площадь будущего здания составит 3,2 тысячи квадратных метров», - сказала заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

По ее словам, согласно проекту дошкольного учреждения предусмотрено строительство трех наземных этажей и подвала. Высота здания не превысит 12,5 метров. Девелопер планирует закончить стройку в IV квартале 2019 года.

«Почти 300 тысяч квадратных метров в семейном квартале «Мир Митино» - это инфраструктурные объекты, среди которых детские сады, школы, физкультурно-оздоровительный комплекс и так далее. Мы уделили большое внимание социально значимым объектам в нашем проекте и уверены, что жители это оценят», - отметил генеральный директор УК «Развитие» Владимир Савчук.

ЖК «Мир Митино» возводится на северо-западе Москвы в районе Митино на участке площадью 58,1 гектара. Первая очередь строительства включает 12 корпусов переменной этажности. В рамках реализации проекта планируется построить пять детских садов, две школы, поликлинику, медицинский центр, торгово-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы. Для автомобилистов возведут семь подземных паркингов и наземные гостевые стоянки. Девелопер проекта - УК «Развитие», инвестор-застройщик - Рождествено, соинвестор - Capital Group.