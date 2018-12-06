РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проинспектировал ход капитального ремонта в школе №28 Подольска, работы подрядной организацией были выполнены в срок, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках контроля за исполнением государственной программы «Образование Подмосковья» на 2018 год совместно с директором учреждения Людмилой Телиженко и руководителями подрядной организации проинспектировал ход проведения капитального ремонта в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №28» Подольска. Она расположена на улице Большая Серпуховская, дом 20/1», – написал Максимович.

Он отметил, что свою историю школа ведет с 1936 года. Центральная часть здания была возведена 20 лет назад и нуждалась в капитальном ремонте. Работы по капитальному ремонту были начаты летом, строители успели все выполнить в срок.

«Здесь заменили кровлю, обновили и утеплили фасад. В следующем году (2019 году – ред.) отремонтируют школу и внутри, а также заменят системы отопления, водопровода, канализации и электропроводку. Все классы, спортзал, библиотека и буфет будут современными. Учебный процесс не прекратился. Ученики распределены по двум ближайшим образовательным заведениям», – заключил депутат.

По его словам, занятия в отремонтированном здании начнутся уже в следующем учебном году.